Fenerbahçe, yeni formalarını perşembe günü tanıtacak Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, perşembe günü düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıcak.

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, perşembe günü düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıcak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı’nın 2019 - 2020 sezonu boyunca giyeceği formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleştirilecek bir organizasyonla yapılacak.

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