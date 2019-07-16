Fenerbahçe, yeni formalarını perşembe günü tanıtacak
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, perşembe günü düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıcak.16 Temmuz 2019 Salı 13:00
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, perşembe günü düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıcak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı’nın 2019 - 2020 sezonu boyunca giyeceği formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleştirilecek bir organizasyonla yapılacak.
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