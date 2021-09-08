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Spor Fenerbahçe yeni alıp kadro dışı bırakmıştı! İşte yeni takımı
Spor

Fenerbahçe yeni alıp kadro dışı bırakmıştı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Steven Caulker, Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 18:02:00 -
Fenerbahçe yeni alıp kadro dışı bırakmıştı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun başında imza attırdığı ve daha sonra kadro dışı bırakılan Steven Caulker, Gaziantep FK ile anlaştı. Transferi Gaziantep FK başkanı açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun başında kadrosuna kattığı ancak daha sonra gözden çıkardığı İngiliz stoper Steven Caulker Gaziantep FK'ya transfer oldu. Caulker ile Kayserispor da görüşüyordu ancak başkan Berna Gözbaşı, oyuncunun talepleri sebebiyle transferden vazgeçtiklerini söyledi.

Ajansspor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal "Steven Caulker ile anlaştık. Caulker'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyeceğiz." sözleriyle transferi açıkladı.

Erol Bulut devreye girdi

Kayserispor ile de görüşen İngiliz stoper tercihini Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'dan yana kullandı. Bulut Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Caulker transferini istemesine rağmen gerçekleşmemişti. Bulut, Alanyaspor'un başındayken de Caulker ile çalışmıştı.

Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi Vitor Pereira öncesi kadrosuna katmış ancak Portekizli teknik adam geldikten sonra Caulker'ı kadro dışı bırakmıştı.

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