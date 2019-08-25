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Fenerbahçe, Yanal ile pes etmiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve geldiği ikinci dönemde Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekmeyi başardı.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:16
Fenerbahçe, Yanal ile pes etmiyor

Geride kalan sezonun 16. haftasında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Ersun Yanal, bu dönemde takımıyla Süper Lig'de 21 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu 21 lig maçının 13'ünde skorda geriye düştü. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 9'unda geri dönüşü başardı ve puan aldı. Söz konusu 9 maçın 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 5'inde ise 1 puan elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte geriye düştüğü maçlarda sadece geçen sezon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Kayserispor deplasmanlarından eli boş döndü.

Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise dün Medipol Başakşehir karşısında yaptı. Maçın son 13 dakikasına 1-0 geride giren Fenerbahçe, 77. dakikada Vedat Muric, 90+3. dakikada ise Nabil Dirar'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

SON 12 SEZONUN EN GOLLÜ BAŞLANGICI

Fenerbahçe, son 12 sezonun en golcü başlangıcına da imza attı.

İlk iki haftada rakip kaleye 7 gol gönderen Fenerbahçe, son olarak bu rakamı 2006-2007 sezonunda teknik direktör Zico'nun yönetiminde geçmişti.

Daha sonraki sezonlarda ilk iki haftada 7 gole hiç ulaşamayan Fenerbahçe, 2019-2020'ye gollü bir başlangıç yaptı.

2013-14'Ü HATIRLATTI

Medipol Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında gelen galibiyet, sarı-lacivertlilerin Ersun Yanal'la şampiyonluğa ulaştığı 2013-2014 sezonunu hatırlattı.

Sarı-lacivertliler, nisan ayında şampiyonluğu garantilediği söz konusu sezonda Yanal yönetimde deplasmanda oynadığı 4 maçı 90. dakika ve uzatma anlarında attığı gollerle kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında 90+3'te aldığı 3 puan da Yanal'ın ilk döneminde alınan son dakika galibiyetlerini akıllara getirdi.

6 SEZON SONRA 2'DE 2

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi giriş yaptı.

Geride kalan sezonu 6. sırada bitiren ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan sarı-lacivertliler, bunun izlerini ilk 2 haftada silmeye başladı.

Altı sezon sonra Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, 7 gol atıp kalesinde sadece bir gol görerek taraftarını mutlu etti.

Sarı-lacivertliler, bundan önce en son 2011-2012 sezonuna Orduspor ve Gaziantepspor'u yenerek 6 puanla başlamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:16
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  3. Gaziantep
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  5. Fenerbahçe
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