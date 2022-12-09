Fenerbahçe ve Galatasaray yine kapışacak!

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde gaza bastı. Ezeli rakiplerin sürpriz bir transfer için karşıya karşıya geldiği öğrenildi. İki kulübün, Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya için devreye girdiği belirtildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferdeki rakipleri de bir hayli fazla.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Dünya Kupası arasında hazırlıklarına son sürat devam eden iki kulüp, transferde de gaza bastı. Ezeli rakipler ocak ayında önemli hamleler gerçekleştirme hedefinde.

Bu doğrultuda transferi büyük bir gizlilikle yürüten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İki dev kulübün transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili flaş bilgi İtalya'dan geldi. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya'yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak genç stoperin Türkiye dışından da birçok talibi var.

Baniya ile Torino ve Roma da ilgileniyor. Bunun yanı sıra 23 yaşındaki savunmacıya iki de Alman kulübünün talip olduğu belirtildi.

Baniya için Karagümrük'ün 5 ila 7 milyon Euro arasında bir bonservis talep etmeyi planladığı da haberde yer aldı. Türk statüsünde oynayabilen Baniya İtalya'da doğdu. Başarılı defans bu sezon Karagümrük'te 7 maça çıktı.

Baniya 7 karşılaşmada 2 gol attı.

Güncel piyasa değeri 350 bin Euro olan futbolcunun, Süper Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek. Baniya futbol kariyerinde, Verona, Modena, Mantova ve Renate gibi takımlarda da forma giymişti.