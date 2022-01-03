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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İmzayı atıyor
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İmzayı atıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Cedric Bakambu'un Lille'e transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 01:15:00 -
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İmzayı atıyor

Bir dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu paylaşılamıyor. Villareal'den Çin'e transfer olan ve şu an serbest konumda bulunan yıldız golcünün adı, ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

Fransız basını, golcü futbolcunun yeni durağını duyurdu.

Haberde, "Serbest pozisyonda olan Bakambu, ayrılığından beri çeşitli transfer teklifleri alıyor. 30 yaşındaki Kongolu forvet, Avrupa'da bir takım arıyor. Ikone'yi Fiorentina'ya satan Lille, yerini Bakambu ile doldurabilir. Henüz resmi bir karar verilmedi. Bakambu ile Galatasaray ve Villareal de ilgileniyor." denildi.

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