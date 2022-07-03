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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Bakalım kim kazanacak...
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Bakalım kim kazanacak...

Teknik Direktör Jorge Jesus'un alınmasını istediği orta saha oyuncusu, Porto'nun sezon başı çalışmalarına dahil edilmedi. Sarı- Lacivertliler kulübünün transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği 30 yaşındaki ön libero için yeniden harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 10:14:00 -
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Bakalım kim kazanacak...

Teknik Direktör Jorge Jesus'un alınmasını istediği orta saha oyuncusu, Porto'nun sezon başı çalışmalarına dahil edilmedi. Sarı- Lacivertliler kulübünün transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği 30 yaşındaki ön libero için yeniden harekete geçiyor.

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde 20 Temmuz'da oynayacağı Dinamo Kiev maçına kadar orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Porto'dan Sergio Oliveira'yı gündemine almıştı. Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan, ancak İtalyan ekibinin 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Sarı- Lacivertliler’in Portekiz kulubüne teklifte bulunduğu belirtilmiş, yabancı kaynaklar Kanarya'nın 4 milyon Euro'luk teklifinin kabul görmediğini iddia etmişti.

Önümüzdeki hafta kritik

Sergio Oliveira'da dün önemli bir gelişme yaşandı. Porto yeni sezon hazırlıklarına başlarken 24 kişilik kadroya Sergio Oliveira'yı almadı ve deneyimli oyuncuya transfer görüşmesi yapması için izin verdi. Bu gelişme üzerine Sarı-Lacivertliler'in Portekizli oyuncu defterini yeniden açtıkları öğrenildi. Fenerbahçe'nin hafta içinde bu transferi bitirmek için düğmeye bastığı öğrenildi.

Galatasaray rakip oldu

Fenerbahçe, orta sahasına takviye için düşündüğü Portekizli oyuncu konusunda, Porto'nun Oliveira'ya transfer görüşmesi yapma izni vermesinin ardından bu transfer için yeniden umutlanırken, karşısına Süper Lig'den rakip çıktı. Sarı- Lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray'ın da Sergio Oliveira'ya talip olduğu iddiaları gündeme geldi. Süper Lig'in büyükleri bir kez daha transferde karşıya karşıya gelirken, kimin süreçten galip çıkacağı merakla beklenmeye başlandı.


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