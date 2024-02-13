Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Manchester United'dan müjde!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, kadroda bekleneni veremeyen futbolcularla yollarını ayırma planı yapıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Erik ten Hag'ın ekibi, önümüzdeki sezon daha iddialı olabilmek için kadroda revizyona ihtiyaç duyuyor. Kırmızı Şeytanlar bu doğrultuda hamlelerini yapmaya başlamış durumda.

Premier Lig devi, ara transfer döneminde birçok transfer Anthony Martial ile ilgili kararını verdi. Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. Buna göre sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız yıldızın 9 yıllık Manchester United macerası sona erecek.

Anthony Martial'i ara transfer döneminde isteyen kulüplerden biri de Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli forvetin transferi için Manchester United'dan olumlu yanıt almıştı. Golcü futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği bildirilmişti. Ancak Martial hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem de Sevilla'nın teklifini reddederek Manchester United'da kalmayı tercih etti.

Martial, teklifleri reddetmesinin ardından ocak ayında kasık ameliyatı oldu. Sahalardan 10 hafta uzak kalacağı açıklanan Martial'in yaklaşık iki ay sonra iyileşmesi bekleniyor. Martial'in yazın serbest oyuncu konumunda bulunacak olması, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde hamle yapma ihtimalini yükseltiyor. 2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.