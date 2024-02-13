  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

Erdoğan'ın Mısır ziyareti öncesi İsrail'den Sisi'ye skandal teklif! Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor

İmamoğlu sözleri gündem olmuştu! Selim Temurci kime oy verdiğini açıkladı

Fransa, ABD ve Yunanistan işte şimdi yandı! Türkiye İHA'ları oraya konuşlandırdı, oyun resmen bozulacak

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin kararını BAE’den ilan etti: Biz hazırız

İşte birinci ve son sıradaki iller! Türkiye’nin tüyler ürperten haritası açıklandı

Muharrem İnce Ankara adayını duyurdu

Cem Küçük'ün canlı yayınında duyuruldu: Biraz moraller bozulabilir

Ölü ve yaralı var! İBB’nin çalışmasında feci olay

Özgür Özel’i yerden yere vurdu! Açtı ağzını yumdu gözünü
Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Manchester United'dan müjde!
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Manchester United'dan müjde!

Yeniakit Publisher
2024-02-13 15:42:00 -
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Manchester United'dan müjde!

Ara transfer döneminde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Anthony Martial ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın aldığı karar, iki kulüp için de bir fırsat olabilir...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, kadroda bekleneni veremeyen futbolcularla yollarını ayırma planı yapıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Erik ten Hag'ın ekibi, önümüzdeki sezon daha iddialı olabilmek için kadroda revizyona ihtiyaç duyuyor. Kırmızı Şeytanlar bu doğrultuda hamlelerini yapmaya başlamış durumda.

Premier Lig devi, ara transfer döneminde birçok transfer Anthony Martial ile ilgili kararını verdi. Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. Buna göre sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız yıldızın 9 yıllık Manchester United macerası sona erecek.

Anthony Martial'i ara transfer döneminde isteyen kulüplerden biri de Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli forvetin transferi için Manchester United'dan olumlu yanıt almıştı. Golcü futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği bildirilmişti. Ancak Martial hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem de Sevilla'nın teklifini reddederek Manchester United'da kalmayı tercih etti.

Martial, teklifleri reddetmesinin ardından ocak ayında kasık ameliyatı oldu. Sahalardan 10 hafta uzak kalacağı açıklanan Martial'in yaklaşık iki ay sonra iyileşmesi bekleniyor. Martial'in yazın serbest oyuncu konumunda bulunacak olması, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde hamle yapma ihtimalini yükseltiyor. 2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını "Ben olsam zorla getiririm" diyerek açıkladı! O ismi duyan herkes şaştı kaldı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını “Ben olsam zorla getiririm” diyerek açıkladı! O ismi duyan herkes şaştı kaldı

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını “Ben olsam zorla getiririm” diyerek açıkladı! O ismi duyan herkes şaştı kaldı

Fenerbahçe'den Mehdi Taremi hamlesi! Müjdesi geldi: Transfer gelişmesini duyurdu: Duyan yok artık! diyor, İlan edildi…
Fenerbahçe'den Mehdi Taremi hamlesi! Müjdesi geldi: Transfer gelişmesini duyurdu: Duyan yok artık! diyor, İlan edildi…

Spor

Fenerbahçe'den Mehdi Taremi hamlesi! Müjdesi geldi: Transfer gelişmesini duyurdu: Duyan yok artık! diyor, İlan edildi…

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına flaş gönderme! FETÖ imalı cevap gecikmedi
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına flaş gönderme! FETÖ imalı cevap gecikmedi

Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına flaş gönderme! FETÖ imalı cevap gecikmedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri

Fenerbahçe puan kaybetmişti... Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu!
Fenerbahçe puan kaybetmişti... Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu!

Spor

Fenerbahçe puan kaybetmişti... Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23