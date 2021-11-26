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Spor Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Spor

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ne kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 07:47:00 -
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ne kaldı

Grubu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nden Avrupa macerasına devam edecek. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp ile E. Frankfurt 2-2 berabere kaldı. Grupta Frankfurt ve Olympiakos tur atladı.

90'ıncı dakikada Olympiakos öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Reabciuk ortasını yaptı. Altıpasın hemen önündeki Tiquinho'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Eksikler vardı

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Enner Valencia ile sakatlığı sona eren ancak hazır olmayan Luiz Gustavo, mücadelede yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ayak bileğinde şişlik olan ve son idmanda takımda yer almayan Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu karşılaşmada forma giyemeyen isimler arasında.

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan maça ev sahibi takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. 32 bin kişilik Georgios Karaiskakis Stadı'nın büyük bir bölümünü dolduran Olympiakos taraftarları takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

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