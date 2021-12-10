Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?
Fenerbahçe kimle eşleşti Konferans Ligi | UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertliler yollarına Avrupa Konferans Ligi play-off turuyla devem edecek. Peki, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 18.00’de başlayacak. Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Tel Aviv
Partizan Belgrade
Bodo / Glimt
Randers FC
Slavia Prag
PAOK
Vitesse ya da Tottenham (Tottenham’ın Rennes ile oynayacağı son maç korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.)
Qarabağ Ağdam
Avrupa Konferans Ligi formatı nedir?
Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.