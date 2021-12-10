  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?
Spor

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?

Fenerbahçe kimle eşleşti Konferans Ligi | UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:12:00 -
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertliler yollarına Avrupa Konferans Ligi play-off turuyla devem edecek. Peki, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 18.00’de başlayacak. Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Tel Aviv

Partizan Belgrade

Bodo / Glimt

Randers FC

Slavia Prag

PAOK

Vitesse ya da Tottenham (Tottenham’ın Rennes ile oynayacağı son maç korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.)

Qarabağ Ağdam

Avrupa Konferans Ligi formatı nedir?

Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçı ne zaman?
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

Spor

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması
Gündem

ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması

ABD basını, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili bir makale kaleme aldı. Beşinci nesil savaş uçağı TF-X'in özelliklerine d..
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler, bu yıl da işç..
Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu
Dünya

Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu

Hindistan'ın Panna bölgesinde bir çiftçi tesadüfen 60 bin dolar değerinde 13 karatlık bir elması buldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay