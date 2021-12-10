Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman?
Fenerbahçe’ni Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde istikrarlı bir grafik çizemeyen Fenerbahçe, D Grubu’nu Eintracht Frankfurt ve Olympiakos'un ardından üçüncü sırada tamamladı. Futbolseverler Fenerbahçe’nin kimle ne zaman karşı karşıya geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları noktalandı. Grubunu 3.sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman?
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman?
Avrupa Ligi D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 18.00’de başlayacak. Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi formatı nedir?
Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.