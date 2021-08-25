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Spor Fenerbahçe tur için 1 adım önde
Spor

Fenerbahçe tur için 1 adım önde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla, yarın Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 12:22:00 -
Fenerbahçe tur için 1 adım önde

Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarın rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Avrupa'da 232. maç

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy gösterecek.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.

"Kupa 2"de 117 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı.

Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 18. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Son 6 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi.

Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı.

Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.

Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçının kamp kadrosu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia." ​​​​​​​

 

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