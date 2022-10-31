Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?
Süper Lig'in 12.haftasında İstanbulspor'u 5-2mağlup eden Fenerbahçe liderlik koltuğunda bulunuyor. Futbolseverler ise şimdiden transfer dönemiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin sakatlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Peki, Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?
Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?
Fenerbahçe'de Luan Peres ve Henrique'nin sakatlıklarının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest forması giyen Loic Mbe Soh'u listesine aldığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberde transferde sona yaklaşıldığı ifade edildi.