  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’dan dikkat çeken çıkış: Mısır Türkiye'yi geride bıraktı

'Babam sağolsun'cu Hüseyin Baş, ‘Millet İttifakı talebimiz reddedilirse toplumsal infial oluşur’ diyerek 3. Dünya Savaşı'nın sinyalini verdi...

FETÖ ile mücadele için TCK ve TMK düzenlenmeli

Türk-İş asgari ücret kararını ilan etti! Şaşkına çevirdi

Sürücülere kötü haber! Zam geliyor

İkinci elde TOGG hareketliliği

Şebnem Korur Fincancı ve İsrail ajanı Adnan Oktar’cılar akraba çıktı! Kızı Kardelen Fincancı’yı örgüte...

Rus milletvekili Şeremet: Tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülke suçlu, gıda krizini çıkarıyorlar!

Sınavı geçti! Mavi vatanın muhafızları için yerli yazılım

Akaryakıt şoku! '1 aydan az yetecek kadar kaldı' diyerek duyurdu
Spor Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?
Spor

Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?

Süper Lig'in 12.haftasında İstanbulspor'u 5-2mağlup eden Fenerbahçe liderlik koltuğunda bulunuyor. Futbolseverler ise şimdiden transfer dönemiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:49:00 -
Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin sakatlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Peki, Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?

Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?

Fenerbahçe'de Luan Peres ve Henrique'nin sakatlıklarının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest forması giyen Loic Mbe Soh'u listesine aldığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberde transferde sona yaklaşıldığı ifade edildi.

TFF 1.Lig puan durumu güncel
TFF 1.Lig puan durumu güncel

Spor

TFF 1.Lig puan durumu güncel

Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig puan durumu güncel

Spor

Süper Lig puan durumu güncel

Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:
Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:

Spor

Bugün hangi takımların maçı var? 31 Ekim Pazartesi günün maçları:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23