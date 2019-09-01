Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'ler
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler aynı sorunun yanıtını arıyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'leri...01 Eylül 2019 Pazar 16:11
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler aynı sorunun yanıtını arıyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'leri...
Hedef galibiyet
Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele öncesinde futbolseverler bir hayli heyecanlı. Fenerbahçe lige yaptığı iyi başlangıcı sürdürmek, Trabzonspor ise Kadıköy deplasmanındaki galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Taraftarlar merak ediyor
Zorlu mücadeleye saatler kala futbolseverler aynı sorunun yanıtını arıyor. İşte, taraftarların merak ettiği sorunun yanıtı!
Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'ler
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Altay
Ozan
Zanka
Jailson
Dirar
Tolga
Emre
Deniz
Kruse
Rodrigues
Muriqi
Trabzonspor'un muhtemel 11'i
Uğurcan
Pereira
Hosseini
Hüseyin
Novak
Mikel
Abdülkadir Parmak
Yusuf Sarı
Nqakaeme
Sörloth
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