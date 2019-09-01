Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'ler Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler aynı sorunun yanıtını arıyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler aynı sorunun yanıtını arıyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'leri... Hedef galibiyet Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele öncesinde futbolseverler bir hayli heyecanlı. Fenerbahçe lige yaptığı iyi başlangıcı sürdürmek, Trabzonspor ise Kadıköy deplasmanındaki galibiyet hasretine son vermek istiyor. Taraftarlar merak ediyor Zorlu mücadeleye saatler kala futbolseverler aynı sorunun yanıtını arıyor. İşte, taraftarların merak ettiği sorunun yanıtı! Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11'ler Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Altay Ozan Zanka Jailson Dirar Tolga Emre Deniz Kruse Rodrigues Muriqi Trabzonspor'un muhtemel 11'i Uğurcan Pereira Hosseini Hüseyin Novak Mikel Sosa Abdülkadir Parmak Yusuf Sarı Nqakaeme Sörloth

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