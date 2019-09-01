Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadeleye saatler kala futbolseverler maçı kimin yöneteceğini merak eder oldu. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi kim?

Taraftarlar heyecanlı

Süper Lig’e kurdukları kadrolarla iddialı başlangıç yapan Fenerbahçe ve Trabzonspor bu akşam Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Heyecanlı mücadele öncesinde taraftarlar aynı sorunun yanıtını merak eder oldu. İşte, taraftarların zihninde yankılanan o soru: Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi kim?

Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi kim?

İki ekip arasında geçen mücadeleler her zaman zorlu ve heyecan seviyesi yüksektir. Bunda hiç kuşkusuz seneler öncesinde yaşanan rekabet ve sonrasında ise 3 Temmuz’un sürecinin etkisi büyük. Gerilim seviyesi yüksek olan mücadeleyi ise Süper Lig’in deneyimli hakemlerinden biri yönetecek. 21.45’te başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan. Var odasında ise Ali Palabıyık ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.