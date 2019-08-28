Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.
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