Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

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