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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 3. Hafta maçları merak edilmekte. Süper Ligin ikinci hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe Başakşehir'i 2-1, Trabzonspor kendi evinde Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 1 Eylül Pazar günü Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi oynanacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

27 Ağustos 2019 Salı 10:34
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 3. Hafta maçları merak edilmekte. Süper Ligin ikinci hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe Başakşehir'i 2-1, Trabzonspor kendi evinde Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 1 Eylül Pazar günü Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi oynanacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

1 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise müsabakayı Bein Sport üzerinden takip edebilecekler.

Süper Lig puan durumu

"Kulübü düzlüğe çıkardık"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, ekonomik sorunları yeniden yapılandırarak, tasarrufa giderek belirli ölçüde kulübü düzlüğe çıkardıklarını aktardı. Trabzonspor'un rayına oturduğunu ancak önlerinde yapacakları daha çok işin bulunduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Tabii ki her şeyin dört dörtlük olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok uzun bir uğraş, yoğun bir çalışma gerektiriyor ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; ileriye dönük taraftarın ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı. Önümüzde tabii ki çok uzun bir yol var fakat 'rayına oturdu' doğru bir söylem. Evet, rayına oturdu ya da denizci tabiriyle rotaya oturdu ama alınacak daha çok yol var tabii." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:34
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