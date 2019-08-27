Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig’in 3.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, üçerli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Yeni transfer Fransız savunma oyuncusu Adil Rami de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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