  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı! Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak! Kur’an kursu öğreticileri mağduriyet yaşıyor! 23 yıllık Türk tekstil devi iflas etti! 2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 2 Temmuz 1955: Fatma Seher Erdem'in vefatı (Kuvayı Milliye Kahramanı) ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil" MİT Başkanı Kalın'dan kritik görüşme! "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı 7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu Ankara-Tahran hattında tarihi diplomasi trafiği! Doha zirvesinden Amerikan zulmüne karşı net hamleler geldi!
Spor Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi
Spor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda yaptığı kampla başlayan Fenerbahçe, hazırlıklarına Avusturya'da devam ettirecek.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. 24 Haziran’dan bugüne Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Düzce’deki son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan ekip, idmanı 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri’nde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmalarına 5 Temmuz’dan itibaren Avusturya’da devam edecek. Sarı-lacivertliler burada hazırlık maçları da oynayacak.

 

Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye sert tepki: "Muhatabımız yalnızca Aziz Yıldırım"
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye sert tepki: “Muhatabımız yalnızca Aziz Yıldırım”

Spor

Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye sert tepki: “Muhatabımız yalnızca Aziz Yıldırım”

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza!
Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza!

Spor

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza!

Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!
Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!

Spor

Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!

Kesenin ağzını açtı! Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin yıldızının peşinde
Kesenin ağzını açtı! Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin yıldızının peşinde

Spor

Kesenin ağzını açtı! Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin yıldızının peşinde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23