Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi
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Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda yaptığı kampla başlayan Fenerbahçe, hazırlıklarına Avusturya'da devam ettirecek.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. 24 Haziran’dan bugüne Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Düzce’deki son antrenmanını yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan ekip, idmanı 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.
Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri’nde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmalarına 5 Temmuz’dan itibaren Avusturya’da devam edecek. Sarı-lacivertliler burada hazırlık maçları da oynayacak.