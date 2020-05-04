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Spor

Fenerbahçe topbaşı yaptı

Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle liglere liglere verilen arada Can Bartu Tesisleri’nde yeniden antrenmanlara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:54:00 -
Fenerbahçe topbaşı yaptı

Fenerbahçe, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada 4'erli gruplar halinde saha antrenmanlarına başladı.

Sabah saatlerinde antrenman başladı

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren sarı-lacivertliler, belirlenen kurallar dahilinde 4’erli gruplar halinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.

Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı.

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