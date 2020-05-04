Fenerbahçe topbaşı yaptı
Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle liglere liglere verilen arada Can Bartu Tesisleri’nde yeniden antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada 4'erli gruplar halinde saha antrenmanlarına başladı.
Sabah saatlerinde antrenman başladı
Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren sarı-lacivertliler, belirlenen kurallar dahilinde 4’erli gruplar halinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.
Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı.