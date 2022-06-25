Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçına çıkacak. Bu sebeple Fenerbahçe Tiran maçının saat kaçta başlayacağı hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor. Fenerbahçe hazırlık maçını hangi kanal verecek?

Fenerbahçe Tirana maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe’nin hazırlık maçları ne zaman?

Fenerbahçe, Arnavutluk ekibi KF Tiran ile 25 Haziran Cumartesi akşamı saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalından naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren futbol A takımının, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da, Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde kampa gireceği bildirildi.

Takımın kamp sürecinde, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile maç yapacağı belirtilen açıklamada, TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşmanın da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda gerçekleşeceği aktarıldı.