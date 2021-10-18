  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Kazanmak için çok çalıştık
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Kazanmak için çok çalıştık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, "Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 08:06:00 -
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Kazanmak için çok çalıştık

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, karşılaşmada 11'e 11 oynadıkları süre boyunca kendilerinin üstün olduğunu kaydetti.

"Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik." diyen Pereira, "Ama Kim'in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85. dakikaya kadar. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Pereira, Trabzon'a kazanmak için geldiklerini dile getirerek, "Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şey değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım." diye konuştu.

Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya ise Pereira, "Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım." yanıtını verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devleti 60 milyon lira zarara uğrattılar! İl milli eğitimdeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme!
Gündem

Devleti 60 milyon lira zarara uğrattılar! İl milli eğitimdeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme!

Adana'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheli ad..
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri
Gündem

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri

Terör örgütü FETÖ için 'Gülen cemaati' söyleminde bulunan Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Şimdilerde eski Gülen cemaati mensupları ..
Millet İttifakı'nın adayını açıklamak Arif Sağ'a düştü: Adayımızı şimdiden yıpratmayalım
Gündem

Millet İttifakı'nın adayını açıklamak Arif Sağ'a düştü: Adayımızı şimdiden yıpratmayalım

Millet İttifakı'nın adayı belirsizliğini korurken, Arif Sağ şaşırtan bir çıkış yaptı. CHP'ye güzellemelerde bulunan Sağ, Millet İttifakı'nın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay