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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Son sözü biz söyleyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 galip geldikleri Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2019 Pazar 01:37
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Son sözü biz söyleyeceğiz

Maçı değerlendiren Ersun Yanal, "Bugün kazandık. Oyunu beğenmedim. Biz sevinmeyi, üzülmeyi birlikte yaşıyoruz. Skorda ne yazdığı önemli değil. Maçtan önce takımımız, yönetimimiz, taraftarımızla birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Son sözü biz söyleyeceğiz''

Fenerbahçe'nin tecrübeli antrenörü, "Oyun dışındaki rotasyonlarda zorlanacağız. Dediğim gibi bugün oyunu beğenmedim. Bu sorumluluğu ben üstleniyorum. Biz taraftarımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla birlikte yürüyoruz. Son sözü biz söyleyeceğiz." diyerek iddialı cümleler kurdu.

Tolga Ciğerci'nin performansı sorulan Yanal, "Biz birlikte yaşıyor, çalışıyor, mücadele ediyoruz. Tolga Ciğerci de bugün mücadelesini yaptı. Saha içerisindeki, dışarısındaki rotasyon bizi zorluyor. Ne şampiyonlukta, ne de mücadelede şikayetimiz yok. Biz yolumuza devam edeceğiz." cevabıyla sözlerini yanıtladı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 01:37
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Medipol Başakşehir
  4. Teknik direktör

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