Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bizden iyi olmayan Zenit'e elendik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve yıldız futbocu Victor Moses, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

''Biraz bocaladık ama toparladık''

"Maç başında çalıştığımız yerden gol yedik. Bu gol maçı eşitledi. Biraz bocaladık ama toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz".

"Bizden iyi olmayan Zenit'e elendik. Bunun için üzgünüz. Ancak çalışmaya devam etmek zorundayız. Sonuç almak zorundayız. İyi oyunumuza karşı sonucu getirmek istiyoruz."