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Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Şu anki pozisyonumuzdan memnunuz"
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Şu anki pozisyonumuzdan memnunuz"

"Şu anki durumumuzun üzerine koymak istiyoruz, koyacağımızı da düşünüyorum" - "(Beşiktaş maçı) İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:07:11 -
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Şu anki pozisyonumuzdan memnunuz"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın şu an ligdeki pozisyonundan memnun olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Beşiktaş ile oynayacakları derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut, "Sezon başında 17-18 transfer yaptık. Kolay değil hemen üst düzey performans beklemek. 18 futbolcunun hepsi bir anda gelmedi, aralıklarla geldi. Her şeyi sil baştan yeniden çalışmamız gerekti. Şu anda 2. sıradayız, 20 puanımız var. Daha iyi olabilirdi, 23-24 puanda olabilirdik. Şu andaki pozisyonumuzdan memnunuz. Şu anki durumumuzun üzerine koymak istiyoruz, koyacağımızı da düşünüyorum." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armondo Maradona ile ilgili bir anısını da paylaşan Bulut, şunları aktardı:

"Dünkü habere tüm dünya futbolunun üzüldüğünü düşünüyorum. Dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağolsun. Olympiakos'ta 2005-2006 yılında şampiyonluğu garantilemiştik ve kulüp kendisini davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda top kalmamıştı çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı. Herkes hayatını yaşıyor ve zamanı gelince aramızdan ayrılıyor. Biz de bunu zamanı gelince tadacağız."

Derbi öncesinde hasta ve sakat oyuncuların durumuna ilişkin bilgi de paylaşan genç çalıştırıcı, "Kovid-19 pozitif olan Valencia henüz ülkesinden dönmedi. Tahmin ediyorum 1-2 gün içinde test olur. İnşallah negatif çıkar ve sonrasında Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Gökhan'ın da inşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle beraber olur." ifadelerini kullandı.


- "İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz"


Erol Bulut, Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Hem Beşiktaş'ta hem de kendilerinde eksikler bulunduğunu vurgulayan Bulut, "Futbolda sakatlıklar ve cezalılar oluyor. Elimizde geniş bir kadro var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar iyi yaptığımızı düşünüyoruz ve inşallah bu hafta da 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerinin çok transfer yaptığının konuşulduğunu ama rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un da birçok oyuncuyu kadrosuna kattığını hatırlatan Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes performansı yükseltmeye yönelik transferler yapıyor. Bazıları daha iyi performans yakaladı. Rakibimizin de iyi futbolcuları var ama bizim de kalitemiz belli. Bu hafta sonu iyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. Samatta'yı biz 60 dakika oynattık, hafta sonundaki maçı düşünerek oyundan aldık. Tabii sakatlığını düşünerek oyundan aldık ama maalesef iyi bir netice gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bundan sonra da çok değerli bir oyuncu olacak. Diğer futbolculara ihtiyacımız olduğu gibi Samatta'ya da ihtiyacımız olacak ve onun da takıma faydası olacak. Samatta’nın bir hafta oynamaması ilk 11 deki yerini kaybettiği anlamına gelmez."

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