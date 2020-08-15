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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor maçını değerlendirdi:

"Her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:48:16 -
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor maçını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon çalışmaları kapsamında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile yaptıkları ve 4-0 kazındıkları hazırlık maçında alınan sonucun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan sonra FB TV'ye açıklamalarda bulunan Erol Bulut, takımdaki eksikleri görme açısından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.

Antrenmanlara iyi bir şekilde başladıklarını dile getiren Bulut, "Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor. Bizim isteğimiz de bu. Her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiğimiz var. Önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp, daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. İlk maç için olumlu olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Futbolcularının isteğinden memnun kaldığını anlatan Bulut, "İyi bir başlangıç oldu. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. İnşallah her şey iyi gider." değerlendirmesinde bulundu.


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