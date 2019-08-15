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FenerbahçeTekdemir transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, Başakşehir'de forma giyen Mahmet Tekdemir transferini bitirmeyi planlıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:47
FenerbahçeTekdemir transferini bitiriyor!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadrosunda düşündüğü ve transfer yapmayı planladığı Mahmut Tekdemir'de hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce de Başakşehir'e Mahmut ile ilgili bir transfer teklifi sunan sarı lacivertliler reddedilmişti..

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe’nin Mahmut Tekdemir için teklif yaptığını belirterek, “Bunu reddettik. Gönlüm, oyuncularımızın yurt dışına gitmesinden yana” demişti.

Ali Koç'un bizzat ilgilendiği bu transfer ile yeni gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Ali Koç’un, Ersun Yanal’ın çok istediği 31 yaşındaki oyuncu için Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşeceği öğrenildi. Yapılacak bu görüşmenin ardından çıkacak sonuca göre 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe forması giyecek..

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:47
  1. Fenerbahçe
  2. Mahmut Tekdemir

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