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Spor Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama! Drogba’dan bomba ‘ırkçılık’ itirafı
Spor

Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama! Drogba’dan bomba ‘ırkçılık’ itirafı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir açıklamada bulundu. Drogba, bir Fenerbahçe derbisinde ırkçılığa maruz kaldığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 14:02:00 -
Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama! Drogba’dan bomba ‘ırkçılık’ itirafı

Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Didier Drogba, France TV'ye verdiği röportajda Fenerbahçe maçında yaşadıklarını anlattı.

Drogba şunları söyledi: "Fenerbahçe maçında umursamadım, ırkçılık yapıldı. Fransa'da belli takımlara karşı oynadığımmaçlarda umursamadım. İngiltere'de de, cahil insanların olduğu diğer ülkelerde de umursamadım. İsterseniz buna ilgisizlik deyin" açıklamasında bulundu.

Drogba ırkçılığa karşı, insanları saygıya zorladığını belirterek, "Bir izlenim bırakabileceğiniz bir yerde, yaptığınız işte en iyisi olmak ırkçılıkla en iyi savaştır. En güçlü olarak, daha iyi olarak. Bu benim insanları saygıya zorlama yöntemimdi. Yani beni ten rengimden dolayı sevmiyor ama beni desteklemeli. Güçlü olduğum için beni alkışlamalı. Bu benim onunla savaşma ve ırkçı insanları biraz daha az aptal yerine koymam yöntemim" ifadelerini kullandı.

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