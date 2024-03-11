Fenerbahçe taraftarından 'Cimbomlu' Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakanın henüz başında sarı-lacivertli tribünler Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakanın henüz başında sarı-lacivertli tribünler Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakanın henüz başında sarı-lacivertli tribünler Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe tribünlerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu'na tepki vardı. Galatasaray için yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertli taraftarlarla arası bozulan Belözoğlu'na tepki devam etti.
Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulunan Fenerbahçe taraftarının bu hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu.
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