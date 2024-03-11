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Spor Fenerbahçe taraftarından 'Cimbomlu' Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
Spor

Fenerbahçe taraftarından 'Cimbomlu' Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat

Yeniakit Publisher
2024-03-11 10:53:00 -
Fenerbahçe taraftarından 'Cimbomlu' Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakanın henüz başında sarı-lacivertli tribünler Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakanın henüz başında sarı-lacivertli tribünler Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakanın henüz başında sarı-lacivertli tribünler Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe tribünlerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu'na tepki vardı. Galatasaray için yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertli taraftarlarla arası bozulan Belözoğlu'na tepki devam etti.

Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulunan Fenerbahçe taraftarının bu hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu.

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