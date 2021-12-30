Fenerbahçe taraftarı yönetimi istifaya çağırdı
Fenerbahçeli taraftarlar, Afyonspor maçının son bölümüne doğru futbolcuları alkışlarla protesto etti. Ali Koç'u da istifaya davet ettiler.
Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.
Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.
Yönetim istifaya davet edildi
Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.
Maçın son bölümünde başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.