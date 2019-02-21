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Fenerbahçe taraftarı Petersburg’ta da takımını yalnız bırakmadı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Rusya’nın Zenit takımıyla oynayacak olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertliler taraftarlar Petersburg’a akın etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:47
Fenerbahçe taraftarı Petersburg’ta da takımını yalnız bırakmadı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Rusya’nın Zenit takımıyla oynayacak olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertliler taraftarlar Petersburg’a akın etti.


Zenit ile önemli bir müsabakaya çıkacak olan Fenerbahçe’yi Rusya’da taraftarları yalnız bırakmadı. 3 bin kilometreyi aşkın bir seyahat ile Zenit’in bulunduğu Petersburg şehrine akın eden Fenerbahçeliler yaşanan kötü sezona rağmen umutlarını korumaya devam ediyor.



"Turu geçmek için ümitliyiz"


Manisa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı olan Halil Kumral, maç öncesi ümitli olduklarını belirterek, “Uçak anlamında biraz sıkıntı oldu, kötü bir yolculuğumuz oldu. Fenerbahçe’yi desteklemek için bugün Petersburg’tayız. İnşallah turu geçeceğiz. Ersun hocanın bugün çıkaracağı kadroya güveniyoruz. Ayew’i oynatacağını düşünüyoruz. İnşallah 3 puan bizim olacak. Petersburg’un tarihi ve turistlik bölgelerini gezeceğiz ardından takımızı desteklemeye gideceğiz” dedi. Fenerbahçe’nin durumunu değerlendiren Kumral, “Fenerbahçe’nin nereye kadar gideceği önemli değil, biz Fenerbahçe’nin arkasından gidiyoruz. Bu önemli bizim için. Onu galip olduğu için değil arması ve renkleri için seviyoruz” diyerek Fenerbahçe’ye olan sevgisini dile getirdi.



Fenerbahçeli taraftarlar turu istiyor


Fenerbahçe taraftarlarından Deniz Tuncay, Antalya’dan Fenerbahçe’yi desteklemeye geldiklerini söyleyerek, “Takımımızı desteklemeye geldik. İnşallah buradan iyi bir sonuç alarak dönmeyi düşünüyoruz. Biz çok fazla sıkıntılı yolculuklar yaptı. Uçakta yaşadığımız sorunlar önemli değil, otobüslerle çok yere gittik” dedi. Taraftarın takımını yalnız bırakmamasını değerlendiren Tuncay, “Bu Fenerbahçe, bu durumda olan bir takımı izlemeye bu kadar taraftar geliyor. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz, başarılar diliyoruz takımımıza, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.


Ahmet Uluçaylı da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, “Zorlu bir yolculuk atlattık ama Petersburg’a ulaştık. Bu sezon kötü gözükebilir ama biz Fenerbahçeyiz. Ne yapacağımız belli olmaz. Amacımız önce bugün Zenit’i yenip ardından Beşiktaş’ı yenmek. Nereye kadar gittiğimiz önemli değil, biz armanın peşindeyiz. Gollü berabere biter maç. Turu atlarız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:47
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