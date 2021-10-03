Fenerbahçe stadı taşınacak mı? Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı yıkılacak mı?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu. CHP'li Torun yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun şehrin dışına taşınması gerektiğini söyledi ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu neden yıkılacak?

"Şehrin tam ortasında stad olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz" Bu sözler CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'a ait. Torun paylaşımında stadyumların hayatı olumsuz etkilediğini, ve şehir dışına taşınması gerektiğini belirtti. Paylaşım sosyal medyada da gündem oldu. Tuba Torun kendisine tepki gösteren bir Fenerbahçe taraftarına, "Bir gün hepiniz şehir merkezinin dışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur" cevabını verdi.

Tuba Torun Fenerbahçe stadı için ne yazdı?

Torun paylaşımına gerekçe olarak, stadyumların hayatı felç ettiğini belirtti. Torun ilerleyen dakikalarda, şahsi görüşü olduğunu belirttiği paylaşımı kaldırdığını açıkladı. Yazdığı mesajı silmek zorunda kalan CHP'li avukat, sözlerinin arkasında durmamasını ise şöyle açıkladı: "Çarşı pazar daha fazla karışmasın diye, siliyorum twiti. Umarım bir gün kavgasız gürültüsüz, nefretsiz barışçıl yarışlarımız olur."