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Spor Fenerbahçe-S.Prag maçının muhtemel 11'leri, Mesut oynayacak mı?
Spor

Fenerbahçe-S.Prag maçının muhtemel 11'leri, Mesut oynayacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde evinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. Sakatlığını atlatan kaptan Mesut Özil, Kadıköy'de taraftarının önüne çıkacak

Yeniakit Publisher
2022-02-17 10:36:00 -
Fenerbahçe-S.Prag maçının muhtemel 11'leri, Mesut oynayacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde evinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

Fenerbahçe, evinde Slavia Prag ile oynayacak. UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda eşleşen iki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

İki takım saat 20.45'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Çift maç usulü oynanacak karşılaşmanın rövanş mücadelesi 24 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI

24 Haziran 2021'de UEFA'nın aldığı karara göre UEFA kulüpler bazındaki turnuvalarda deplasman golünün kaldırıldığı ve çift maçlı eleme sistemi ile oynanan maçlarda 2 maç sonunda atılan gollerin eşit olması durumunda maç uzatmaya gidecek.

MUHTEMEL11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Sosa, Mesut, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl

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