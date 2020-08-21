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Spor Fenerbahçe, Sosa'yı transfer etti
Spor

Fenerbahçe, Sosa'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:47:21 -
Fenerbahçe, Sosa'yı transfer etti

ANKARA (AA) - Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı transfer ettiğini açıkladı.

Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, Arjantinli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.

Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.


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