Fenerbahçe son nefeste... Yakın takipte!
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek Lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek Lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
8. dakikada Arda Güler’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Arda’nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
41. dakikada Arda Güler’in sağdan kullandığı kornerde Szalai’in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Arda, Atakan Çankaya’yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Ardından 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren genç futbolcunun karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.
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45. dakikada Arda’nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Havalanıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada ikinci yarıda Serdar Dursun’un yerine giren Pedro’nun pasında Rossi’nin sert vuruşu kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
52. dakikada Alioski’nin pasında Valencia’nın volesi farklı şekilde dışarı çıktı. 53. dakikada Emre Kılınç’ın pasında topla buluşan Sowe’un sert vuruşu Osayi’ye çarparak kornere çıktı. 55. dakikada Diack’ın ceza sahası içindeki sert vuruşunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.
61. dakikada Osayi’nin pasında topla buluşan Rossi’nin vuruşunu kaleci Gökhan güçlükle kurtardı. 68. dakikada Arda’nın pasında Alioski’nin sert vuruşu kalenin üstünden auta gitti.
77. dakikada Diack’ın pasında Kitsiou’nun ortası auta gitti.
79. dakikada İrfan Can Kahveci’nin serbest vuruşunda Valencia’nın kafa vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.
81. dakikada Diack’ın pasında topla buluşan Sowe’un vuruşu ağlara gitti: 0-1
84. dakikada Hanousek’un İrfan’a müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada topun başına geçen Valencia dengeyi getirdi: 1-1
89. dakikada Alioski’nin vuruşu auta gitti.
90+7. dakikada Crespo’nun golü maçın skorunu ortaya çıkardı: 2-1