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Spor Fenerbahçe son dakika golü ile yıkıldı
Spor

Fenerbahçe son dakika golü ile yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla temsilcimiz gruptan çıkma şansını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 01:00:00 -
Fenerbahçe son dakika golü ile yıkıldı

Olympiakos ile Fenerbahçe, Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yunan ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golü, 90. dakikada Soares kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla 5 puanda kaldı ve grupta çıkma ihtimali kalmadı. Yunan ekibi ise puanını 9'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Tur şansı kalmayan Fenerbahçe, grupta son maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'la İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, grubu 3. sırada tamamlarsa yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

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