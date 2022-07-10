  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe sol bekini İstanbul'a getiriyor
Spor

Fenerbahçe sol bekini İstanbul'a getiriyor

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesi transferlerinin çoğunu bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde sol bek oyuncusu Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 12:22:00 -
Fenerbahçe sol bekini İstanbul'a getiriyor

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesi transferlerinin çoğunu bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde sol bek oyuncusu Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir yandan da yapılacak olan transferler merak ediliyordu. Son olarak Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer eden sarı - lacivertliler, Flamengo'dan Willian Arao ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu imza için İstanbul'a getirmeye ikna etmişti. Fenerbahçe'nin sıradaki transferi ise belli oldu...

Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

Pezzella'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Pezzella 29 maçta tam bin 301 dakika sahada kaldı. Genç isim bu süre içinde 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

 

relation id:1672765 slug:'kavurma-tarifi-bayramda-yapilacak-en-lezzetli-ve-yumusak-lokum-gibi-agizda-dagilan-kavurma-yapimi'}

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi
Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Kadın - Aile

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Medya

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!
Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Spor

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun
Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Kadın - Aile

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi
Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Sağlık

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları
Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Kadın - Aile

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?
Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Kadın - Aile

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23