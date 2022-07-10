Fenerbahçe sol bekini İstanbul'a getiriyor

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesi transferlerinin çoğunu bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde sol bek oyuncusu Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir yandan da yapılacak olan transferler merak ediliyordu. Son olarak Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer eden sarı - lacivertliler, Flamengo'dan Willian Arao ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu imza için İstanbul'a getirmeye ikna etmişti. Fenerbahçe'nin sıradaki transferi ise belli oldu...

Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

Pezzella'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Pezzella 29 maçta tam bin 301 dakika sahada kaldı. Genç isim bu süre içinde 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

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