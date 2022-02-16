UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Slavia Prag 17 Şubat Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

Avrupa'da 239.maç

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

Slavia Prag teknik direktörünü getirmedi

Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak. Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak.

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.