Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.
Galibiyet golü Valencia'dan
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.
Batshuayi kırmızı kart gördü
Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe, Sivasspor'u 6 maç sonra yendi
Fenerbahçe, ligde Sivasspor'u tam 6 maç sonra mağlup etti. Jesus'un ekibi, 29 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
Sivasspor, 10 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında yine sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.