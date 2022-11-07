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Spor Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti!
Spor

Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:30:00 -
Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti!

Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Galibiyet golü Valencia'dan

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.

Batshuayi kırmızı kart gördü

Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 6 maç sonra yendi

Fenerbahçe, ligde Sivasspor'u tam 6 maç sonra mağlup etti. Jesus'un ekibi, 29 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor, 10 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında yine sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

 

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