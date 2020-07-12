Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ligde bundan önce oynadığı Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre sahaya tek değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de stoperde görevlendirilen Jailson, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu oyuncunun yerine stopere Ozan Tufan'ı çekerken, Ozan Tufan'dan boşalan pozisyonda Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verilirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Ozan Tufan, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu.

Orta sahada son haftalarda olduğu gibi Luiz Gustavo-Tolgay Arslan ikilisine forma verilirken, kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde, santrforda Vedat Muric oynarken, arkasında genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz yer aldı.





- Ömer Faruk, Süper Lig'de ilk kez 11'de







Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti.

Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de çıktı.

Öte yandan Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.





- Ozan Tufan stoperde





Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Demir Grup Sivasspor maçına savunmada başladı.

Sezon başından beri stoper ikilisinde istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor karşısında da bu sezon ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan'a şans verildi.

Söz konusu mevkide birçok isme şans verilen ve beklenen katkı alınamayan Fenerbahçe'de, orta saha oyuncuları Jailson ve Luiz Gustavo'nun ardından bu pozisyonda Ozan Tufan da görevlendirilmiş oldu.

Ozan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin büyük bir bölümünde ise stoperde forma giymişti.





- Rodrigues yine yedek







Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Demir Grup Sivasspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, sonraki Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyememişti.

Ligde geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek soyunan 29 yaşındaki oyuncu, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de ilk 11'de görevlendirilmedi.





- Fenerbahçe'de 2 eksik





Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.



Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.





- Tolga Ciğerci yeniden kadroda





Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Tolga Ciğerci, 3 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.

Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligdeki son 3 maçı kaçırmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanında kadroda yer almıştı.



