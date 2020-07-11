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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:06:13 -
Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı sonlandırdı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor müsabakası için tesislerde kampa girdi.

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