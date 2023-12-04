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Spor Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı gol anlatımı
Spor

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 19:36:00 -
Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı gol anlatımı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek görev yapıyor.

Maçta 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe : Livakovic | Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi | Crespo, Fred | İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic | Dzeko.

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal | Alaaddin, Camara, Caner, Uğur | Yunus Emre, Charisis | Njie, Saiz, Burak | Manaj.

 

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a karşı aldığı farklı mağlubiyetin ardından ilk kez sahaya çıkıyor.
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FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DÖNÜYOR!

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor. Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

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