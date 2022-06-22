Fenerbahçe Shkupi maçı kaç kaç? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı canlı skor:
Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kapsamında ilk hazırlık maçına çıktı. Bu bağlamda Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Shkupi hazırlık maçı sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı kaç kaç? Fenerbahçe Shkupi maçı sonucu ne oldu? İşte Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı sonucu.
Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan FC Shkupi, Fenerbahçe ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediyor. Fenerbahçe ile Kuzey Makedonya ekibi Shkupi özel maçta karşı karşıya geldi.
Goller: 13' Sunday, 16' Lincoln, 47' Sunday, 83' Muhammed
Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Ertuğrul, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Berisha