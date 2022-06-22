Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz?

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Hazırlık maçı için Shkupi takımını tercih etti. bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'ndan başlayacak. Şampiyon Ligi'nde temsil edecek olan FC Shkupi, Fenerbahçe ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe taraftarı başta olmak üzere futbolseverler Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçı şifreli mi?