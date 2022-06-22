Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz?
Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Hazırlık maçı için Shkupi takımını tercih etti. bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'ndan başlayacak. Şampiyon Ligi'nde temsil edecek olan FC Shkupi, Fenerbahçe ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe taraftarı başta olmak üzere futbolseverler Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe-Shkupi hazırlık maçı şifreli mi?
İş insanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu FC Shkupi, kamp için Türkiye'yi seçti. Şampiyonlar Ligi 1. öneleme turunda yer alacak olan Shkupi, Fenerbahçe ile hazılık maçı oynayacak. Peki Fenerbahçe - FC Shkupi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe - FC Shkupi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe Youtube kanalında katıl üyelerine açık olarak yayınlanacak.