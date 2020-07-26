Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular, Gary Rodrigues'in (sol 2) attığı golden sonra sevinç yaşadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek, sezonu galibiyetle tamamladı.

6. dakikada Rodrigues'in pasında penaltı noktası civarında bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında solda hareketlenen Skoda'nın pasında Boldrin ceza yayı üstünde müsait durumda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direğin dibinden auta çıktı.

28. dakikada ceza alanı solundan Melnjak'ın ortasında savunmada Falette'in uzaklaştırmak istediği top, yayın üzerinde bulunan Skoda'nın olduğu bölgeye düştü. Skoda'nın, topun gelişine etkili vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Boldrin'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda, önce üst direğe çarpan top kaleci Harun'da kaldı.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Çaykur Rizespor savunmasının hatalı pasında rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

İkinci yarı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

53. dakikada Boldrin'in ara pasında savunma arkasına sarkan Skoda'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sol ayağıyla şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.

86. dakikada Zajc'ın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

90+8. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan, Gökhan Akkan'dan sıyrıldıktan sonra topu boş filelere gönderdi: 3-1.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Emre sezonu 3 golle kapattı

Sarı-lacivertliler, sezonu 53 puanla 7. sırada noktaladı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, bu sezon 3. golünü kaydetti.

39 yaşındaki yıldız isim, Çaykur Rizespor karşısında 39. dakikada kendi hazırladığı pozisyonda kazanılan penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma öncesi ligde 2 golü bulunan Emre, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Emre oyundan çıkarken teknik sorumlu Tahir Karapınar, teknik heyet ve takım arkadaşları tecrübeli ismi alkışladı.

Bu arada Emre, penaltıdan attığı golden sonra sevincini secdeye kapanarak yaşadı.

Kaptanlık pazubendi Ömer Faruk'a

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Çaykur Rizespor mücadelesinde kaptanlık pazubendini taktı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık pazubendini genç ismin koluna geçirdi.

Ömer Faruk, 76. dakikada yerini Emre Nasuh'a bırakırken, kaptanlık pazubendini Hasan Ali Kaldırım'a verdi.

Rodrigues golle döndü

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından sonra 11'de oynadığı ilk maçta golle tanıştı.

Çaykur Rizespor ağlarını 60. dakikada havalandıran Rodrigues, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezalı durumuna düşmüş ve daha sonra hiç ilk 11'de oynamamıştı.

Rodrigues, bu sezon 4. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de gençler sahne aldı

Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Emre Nasuh, Muhammed Gümüşkaya ve Emir Miray Köksal, ligde bu sezon ilk kez şans buldu.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 77. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer genç futbolcusu Emre Nasuh ise 76. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Son olarak 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal da 87. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın yerine forma giydi.

Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Çaykur Rizespor karşısında da kalesinde 1 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 15. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, ihtiyaçları olan 1 puanı alamadıkları için üzüldüklerini belirtti.

Çok pozisyon buldukları halde gol atamamalarını anlayamadığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Tebrik edilecek bir halimiz yok. Buradan 1 puan almamız lazımdı. Yani bu çocukları ben anlamıyorum. Bazen çok güzel oynuyorlar. Bu maçta bizim çocuklar yoktu sanki. Böyle bir durum beklemiyorduk. Tabii birkaç eksiğimizin oluşu da bizi etkiledi ama yine de bizim buradan 1 puan almamız gerekiyordu. Çok gol kaçırdık, bu kadar gol kaçırdıktan sonra işte sonucu kötü oluyor. Diğer sonuçlar da bizi etkiledi. Ligde kaldık, inşallah bu sene yapmış olduğumuz hataları seneye tekrar etmeden, güzel bir takım kurmak kaydıyla Rizespor'u yukarılarda göreceğiz."

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istedikleri bir müsabaka oynadıklarını vurguladı.

İyi mücadele ettiklerini ve inanarak maçı kazandıklarını dile getiren Karapınar, "Bu maç bizim prestijimiz açısından çok önemliydi. Alacağımız sonuç bizim dışımızda takımları da ilgilendiriyordu. Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istiyorduk. 6 genç oyuncu oynattık, bu konuda da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinden sonra takıma geldiğini ve kalan bölümde iletişim halinde takımı yönettiklerini aktaran Karapınar, "Başkanımıza, yönetimimize ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Bana çok büyük bir onur verdiler. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak da büyük onur. Son karar her zaman benimdi, takımı iletişim halinde yönettik. Eksik oyuncularımız olmasa belki çok daha iyi yerde bitirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Karapınar, Emre'nin futbolu bırakıp bırakmadığına yönelik soruyu ise "Biz onu sezonun son maçı diye uğurlamak istedik, artık kararını kendisi verecek. Son kararını ailesiyle konuşarak verecek. Keşke devam etse diyorum." şeklinde yanıtladı.