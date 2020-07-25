Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek, sezonu galibiyetle tamamladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan Fenerbahçe, 39. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltı vuruşundan kaydettiği golle öne geçti. Çaykur Rizespor'un 53. dakikada Skoda ile bulduğu gole engel olamayan sarı-lacivertliler, 60. dakikada Rodrigues ile yeniden öne geçti. Sarı-lacivertliler, 90+8. dakikada Ozan Tufan'ın bulduğu golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, sezonu 53 puanla 7. sırada noktaladı.







- Emre, sezonu 3 golle kapattı





Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, bu sezon 3. golünü kaydetti.

39 yaşındaki yıldız isim, Çaykur Rizespor karşısında 39. dakikada kendi hazırladığı pozisyonda kazanılan penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma öncesi ligde 2 golü bulunan Emre, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Emre oyundan çıkarken teknik sorumlu Tahir Karapınar, teknik heyet ve takım arkadaşları tecrübeli ismi alkışladı.

Bu arada Emre, penaltıdan attığı golden sonra sevincini secdeye kapanarak yaşadı.





- Kaptanlık pazubendi Ömer Faruk'a





Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Çaykur Rizespor mücadelesinde kaptanlık pazubendini taktı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık pazubendini genç ismin koluna geçirdi.

Ömer Faruk, 76. dakikada yerini Emre Nasuh'a bırakırken, kaptanlık pazubendini Hasan Ali Kaldırım'a verdi.





- Rodrigues golle döndü





Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından sonra 11'de oynadığı ilk maçta golle tanıştı.

Çaykur Rizespor ağlarını 60. dakikada havalandıran Rodrigues, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezalı durumuna düşmüş ve daha sonra hiç ilk 11'de oynamamıştı.

Rodrigues, bu sezon 4. golünü kaydetti.





- Fenerbahçe'de gençler sahne aldı





Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Emre Nasuh, Muhammed Gümüşkaya ve Emir Miray Köksal, ligde bu sezon ilk kez şans buldu.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 77. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer genç futbolcusu Emre Nasuh ise 76. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Son olarak 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal da 87. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın yerine forma giydi.





- Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı





Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.



Çaykur Rizespor karşısında da kalesinde 1 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 15. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.



Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.