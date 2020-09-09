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Spor Fenerbahçe, sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor
Spor

Fenerbahçe, sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

Sarı-lacivertli futbol takımı, lig tarihinde geride kalan 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet, 10 yenilgi aldı - Sezona deplasmanda Çaykur Rizespor müsabakasıyla başlayacak Fenerbahçe, dış sahadaki 21 açılış maçında 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı - Fenerbahçe, deplasmanda yaptığı son 9 açılış maçından 8'inde puan kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:20:23 -
Fenerbahçe, sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, deplasmandaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybederken, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda son sezon açılışını 2017-2018'de Göztepe'ye karşı yapan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı. 2016-2017 sezonunun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014'ün ilk haftasında da dış sahada Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun ilk haftasında ise deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, açılış maçlarında deplasmandaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.


- Sezon açılışlarında 62 maçın 40'ını kazandı


Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 21 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 7'şer kez galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 9 açılış maçından 8'inde puan kaybetti.


- İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaç Sonuç
1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1
1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1
1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0
1961-1962

Fenerbahçe-Kasımpaşa

 4-3
1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0
1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor
 2-0
1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1
1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1
1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1
1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0
1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0
1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0
1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0
1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0
1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0
1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0
1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2
1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0
1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1
1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4
1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1
1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1
1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1
1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1
1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0
1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2
1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0
1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1
1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5
1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1
1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2
1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0
1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2
1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4
1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0
1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1
1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen)
1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0
1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen)
2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4
2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0
2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3
2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2
2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0
2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0
2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0
2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0
2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2
2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0
2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0
2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1
2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2
2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2
2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0
2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2
2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1
2019-2020 Fenerbahçe-Gaziantep FK 5-0


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