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Spor

Fenerbahçe sezonu 7 eksikle kapatacak

Fenerbahçe, ligin son haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:47:00 -
Fenerbahçe sezonu 7 eksikle kapatacak

Fenerbahçe, Süper Ligin 2019/2020 sezonunu yarın Kadıköy'de Çaykur Rizespor maçıyla kapatıyor. 50 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler galibiyet ile veda etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe maça 7 eksikle çıkacak

Sakat olan Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici'nin yanı kırımızı kart cezalısı Vedat Muriç ile Jailson, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlığını yeni atlatan Luiz Gustavo'nun oynayıp oynamayacağı maç günü netlik kazanacak.

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