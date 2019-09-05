0553 313 94 23

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:35
Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.


Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı.


Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Torbalı’da muhteşem gece
    1. Torbalı’da muhteşem gece
    2. Bu yöntemle soğan doğrarken..
    3. Kent tarımda 2019 sonbaharsezonu..
    4. 12 Dev Adam kupaya veda etti
    5. 'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu..
    6. TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri,..
    9. Rusya duyurdu! SU-57 için ilk..
    10. EFEST, eğitime de destek olacak
    11. Yeni Zelanda'da kızamık vakası bini..
    12. Başarılı sporcular ödüllendirildi
    13. 80 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde..
    14. Elvan’dan Mezitli’ye hastane müjdesi
    15. Şehir Hastanesinde 100’üncü açık kalp..
    16. Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
    17. Bacası tutuşan fabrikada yangın devam..
    18. Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor
    19. Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’..
    20. Babacan'ın yakın çevresi Akit'e..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'