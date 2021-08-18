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Spor

Fenerbahçe Sadık ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 16:14:00 -
Fenerbahçe Sadık ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Sadık ile yollarını ayırdı


Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Sarı lacivertliler Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini fehsetti. Açıklamada, “2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

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