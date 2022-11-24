'Fenerbahçe Ronaldo ile anlaştı' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bilindiği üzere C. Ronaldo ve ManU yollarını ayırdı. Futbolu bırakmak için yuvam dediği Old Trafford'a dönen Ronaldo için işler pek de yolunda gitmedi. Hali hazırda devam etmekte olan Dünya Kupası'nda takımı olmayan tek isim olan Ronaldo'ya pek çok talip var.

Elbette Ronaldo klasında bir oyuncu normal sıradan takımların teklifleriyle pek ilgilenmiyor. Yıldız oyuncu daha ziyade zirveye oynayan ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yüksek olan takımlardan teklif bekliyor.

Bu süreçte en çok dile getirilen şey ise Ronaldo'nun Fenerbahçe ya da Galatasaray'a geleceği oldu. Peki böyle bir şey gerçek olabilir mi?

Eğer sosyal medyayı takip ediyorsanız Ronaldo ile Fenerbahçe ya da Galatasaray arasında bir temas yaşandığına dair pek çok tweet atıldığını da fark etmişsinizdir. Geçtiğimiz gün bu tweetlere bir yenisi daha eklendi ve kısa sürede binlerce kişi tarafından RT edildi. Bahse konu tweette Ronaldo ve Fenerbahçe'nin anlaştığı bilgisi yer alıyordu. Fakat nasıl bir anlaşma?

Dilerseniz bahse konu tweete aşağıdan göz atabilirsiniz.

ENO Sports hesabı Fenerbahçe'nin Ronaldo'yu transfer etme girişimini ti-ye alarak sosyal medyada büyük ses getirdi. Dürüst olmak gerekirse böyle bir görüşme yaşandı mı yaşanmadı mı bilinmiyor.

Teknolojioku